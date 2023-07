Caldo: domenica bollino arancione in 8 città delle Marche

MeteoWeb

La morsa del caldo non abbandona la regione Marche. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino per l’ondata di calore. Nelle Marche, la temperatura percepita potrà toccare i 40 gradi a Macerata (per la giornata di domenica 16 luglio). Da domani – sabato 15 luglio – è previsto il bollino arancione su diverse città: Ancona, Pesaro, Fermo e Fabriano. A boccheggiare sarà soprattutto l’entroterra. A Fabriano e Macerata la colonnina di mercurio segnerà 34 gradi, ma la temperatura percepita sarà di 35 gradi a Fabriano e 37 a Macerata.

Domenica 16 luglio il quadro si farà ancora più rovente e il numero delle città con bollino arancione raddoppierà, salendo da 4 a 8: Ancona, Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Macerata, Pesaro, San Benedetto e Urbino. La temperatura più elevata si registrerà a Macerata, dove sono previsti 37 gradi, ma la temperatura percepita sarà di 40 gradi. Subito dietro, Fabriano con 36 gradi e Fermo con 35 gradi. Nel capoluogo marchigiano, Ancona, la colonnina di mercurio toccherà i 33 gradi, ma la temperatura percepita sarà di 38 gradi.