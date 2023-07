Il caldo estremo si sposta verso Est: negli USA è allerta per i giorni più roventi dell’anno

MeteoWeb

Quasi 200 milioni di persone negli Stati Uniti, ovvero il 60% della popolazione statunitense, sono attualmente o sono stati interessati da allerta per caldo estremo o violenti temporali, secondo il National Weather Service. Alte temperature hanno “inghiottito” gran parte della metà orientale degli Stati Uniti venerdì, mentre le temperature estreme si sono diffuse dal Midwest al Nord/Est e nella zona centrale atlantica, dove i residenti hanno affrontato le temperature più calde dell’anno.

Da giovedì a venerdì, il numero di persone sotto allerta per il caldo è salito da 180 a 184 milioni e il numero di persone sotto allerta per inondazioni o sorveglianza è sceso da 17 a 10 milioni. Oltre al caldo, sono previsti forti temporali per più regioni del Paese. Allerte per alluvioni lampo sono state emesse per i Grandi Laghi e la Valle dell’Ohio, a Ovest della Valle del Mid-Missouri. Allerte per tornado sono state emesse per Wisconsin e New Hampshire

Giovedì, il caldo e l’umidità nelle principali città lungo la costa orientale, tra cui Washington DC, Filadelfia e New York City, hanno fatto salire la colonnina di mercurio fino a +37,8°C. Secondo il National Weather Service, l’onda di calore potrebbe iniziare a placarsi nel fine settimana mentre i temporali e un fronte freddo dal Canada avanzano attraverso la regione.

A causa del caldo estremo, alcune delle grandi reti elettriche e dei servizi pubblici della nazione sono sotto stress, il che potrebbe influire sulla capacità degli americani di trovare refrigerio. Sovraccaricare una rete elettrica può significare blackout, che non sono solo un inconveniente, ma possono portare a guasti alle apparecchiature e a grave inquinamento quando le apparecchiature si riavviano. La più grande rete elettrica del paese, PJM Interconnection, ha dichiarato mercoledì un allarme di emergenza energetica di livello uno per la sua rete di 13 Stati, il che significa che la società era preoccupata per la capacità di fornire abbastanza elettricità.