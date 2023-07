Caldo estremo in Grecia: da giovedì stop al lavoro per le guardie dell’Acropoli

MeteoWeb

I guardiani dell’Acropoli di Atene e di altri siti archeologici in Grecia interromperanno il lavoro per quattro ore da giovedì a domenica a causa delle difficili condizioni di lavoro legate all’ondata di caldo in Grecia. Lo ha annunciato il loro sindacato Peyfa. La misura sarà applicata tra le 16:00 e le 20:00 ora locale da giovedì a domenica dopo che le guardie hanno lavorato nei giorni scorsi in “condizioni estreme (…) con temperature superiori ai 45 gradi”, ha detto il sindacato.