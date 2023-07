Caldo estremo, prese d’assalto le spiagge sul litorale romano

MeteoWeb

Per sfuggire alla calura cittadina, spiagge del litorale romano prese d’assalto in questa terza domenica di luglio. Sin dalla prima mattinata, un fiume di auto dirette verso Ostia, Fiumicino, Fregene, Focene, Maccarese ed altre località sulla costa nord. Rischi di sosta selvaggia con i lungomare con i posti auto gia’ esauriti.

Da poco prima di mezzogiorno una lunga coda di veicoli si e’ formata, da Fiumicino, su via Coccia di morto, in direzione Focene e Fregene, a causa di un incidente stradale. E’ intervenuta un’ambulanza mentre tre pattuglie della polizia locale hanno regolato per circa un’ora la visibilità a senso unico alternato. La situazione sta tornando lentamente alla normalità.