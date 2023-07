Caldo intenso nel Grand Canyon National Park, morta escursionista

MeteoWeb

Il Grand Canyon National Park ha reso noto che una donna è morta mentre era impegnata in un’escursione di 12 km domenica scorsa. La 57enne si trovava vicino all’area di Tuweep quando ha perso i sensi. Un ranger del parco l’ha trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì. La temperatura nell’area era di oltre +40°C con punte di +45°C in alcune zone.

Il Parco ha emesso un’allerta per il caldo, in vigore per le parti interne del Grand Canyon fino a mercoledì. Agli escursionisti viene consigliato di non percorrere il canyon interno tra le 10 e le 16 durante i mesi estivi, poiché parti del sentiero possono superare i +48°C.