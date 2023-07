Caldo: Grecia soffoca, nelle ore canicola Acropoli chiusa ancora

MeteoWeb

Il sito archeologico dell’Acropoli, ad Atene, e’ rimasto oggi chiuso per la seconda giornata consecutiva nelle ore piu’ calde. Ma e’ l’intera Grecia che soffoca in un’ondata di Caldo estremo, da giovedi’, un Caldo che potrebbe portare oggi le temperature a 43 gradi. L’Acropoli, uno dei siti archeologici piu’ visitati d’Europa, e’ rimasta chiusa dalle 11:30 alle 17:30 ora locale. Ieri, venerdi’, l’ondata di Caldo ha raggiunto il suo apice e a Tebe, in Grecia centrale, ha fatto salire la colonnina di mercurio a 44,2 gradi, mentre in diverse regioni la temperatura ha superato i 42 gradi. Per tutta la notte, 40 vigili del fuoco e volontari hanno combattuto contro un incendio nell’isola di Nasso, che stamane e’ stato finalmente domato con l’ausilio di sette mezzi aerei.

I vigili del fuoco stanno ancora combattendo altri due incendi, uno sull’isola di Eubea e un altro vicino alla citta’ di Tyrnavos, nella regione di Larissa. Secondo l’Osservatorio Nazionale di Atene, questo sabato la temperatura si aggirera’ intorno ai 40 gradi nella maggior parte del Paese, ma nel settore centrale e nell’isola di Creta il termometro tocchera’ i 43 gradi. Inoltre, ci saranno alte concentrazioni di polvere africana in quasi tutto la penisola.