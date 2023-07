Caldo: tecnici e gruppi elettrogeni in arrivo a Catania

MeteoWeb

Venti gruppi elettrogeni e quattro power station di grande potenza si affiancheranno alle cinque Power Station e ai 40 Gruppi Elettrogeni già presenti in Sicilia: è una delle misure adottate da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, per ridare luce e acqua a Catania, interessata da blackout a causa dell’ondata di caldo. I gruppi elettrogeni giungeranno nelle prossime ore. La società annuncia “un rafforzamento del contingente già inviato in Sicilia composto da 420 tecnici di cui circa 200 di imprese terze a cui si aggiungerà nella giornata odierna una task force composta da 40 risorse di E-distribuzione e ulteriori 110 risorse da imprese esterne per un totale di 570 risorse messe in campo“.