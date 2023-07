Caldo e incendi, giornata di fuoco in Sicilia: temperature estreme, +46°C a Noto | DATI

MeteoWeb

E’ una giornata di fuoco oggi in Sicilia: le temperature sono davvero estreme nell’isola. Al momento si registrano +46°C a Noto, +45°C a Palermo (zona Boccadifalco) ed Augusta, +44°C a Catania, Lascari e Termini Imerese, +43°C a Mineo, +42°C a Caltanissetta, Cammarata e Bronte. Palermo ha fatto registrare una massima di +46,4°C all’Osservatorio Astronomico, riscrivendo la storia climatica del capoluogo dal 1797.

Le alte temperature non fanno che alimentare vasti roghi: proseguono a Monreale, nel Palermitano, le operazioni di spegnimento dell’incendio che è divampato ieri nelle vicinanze della zona vicina al cimitero. I Vigili del fuoco sono ancora a lavoro per lo spegnimento del rogo, insieme agli uomini della forestale, con l’aiuto dei canadair. Alcuni residenti hanno deciso di abbandonare le loro abitazioni per paura che le fiamme possano raggiungerle.

La Protezione civile della Regione aveva dichiarato per oggi la pericolosità alta – e quindi allerta rossa – per il rischio di incendi nelle province di Palermo, Trapani ed Enna. Pericolosità media – allerta arancione – ad Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.

“A causa delle elevate temperature l’intero territorio provinciale è interessato da incendi di vegetazione. Già da questa notte è in atto un incendio nel territorio di Monreale dove attualmente sono impegnate tre squadre di questo Comando oltre a personale del Corpo Forestale e della Protezione Civile, le operazioni di spegnimento vengono svolte anche con l’ausilio di mezzi aerei. Sono impiegati due canadair, e 3 elicotteri gestiti da perdonale DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco,” spiega in una nota il Corpo dei Vigili del fuoco di Palermo. Altri incendi di vegetazioni sono in atto nella zona di Partinico, “dove stanno operando due squadre“, nel comune di Misilmeri e di Bolognetta. È in atto inoltre, ancora il comando provinciale, “un incendio in località Cefalù (in via Nebrodi) dove è presente una squadra dei vigili del fuoco e per il cui spegnimento è stato inoltre richiesto l’intervento del mezzo aereo“. Inoltre, “nella prima parte della giornata sono state diverse le richieste d’intervento per soccorso a persone rimaste bloccate negli ascensori fermi a causa della continua interruzione di alimentazione elettrica. E’ in corso di svolgimento un incendio all’interno di una abitazione a Palermo in via Favignana, 7, sono attualemente impegnate una squadra e l’autoscala della sede centrale“.

