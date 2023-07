Caldo: in Liguria tra i 5-10 pazienti per ogni Pronto soccorso

MeteoWeb

Il caldo ha iniziato a fare sul serio sull’Italia e per i prossimi giorni, l’allerta è massima. Le alte temperature iniziano già a farsi sentire sulla salute della popolazione, in particolare anziani e persone fragili. Per esempio, in Liguria si contano tra i 5 i 10 pazienti in ogni Pronto soccorso, secondo i dati diffusi dalla Regione. “In queste ore è importante mantenere alta l’attenzione sulle persone più esposte, i più fragili e le persone anziane – affermano il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Ed è per questo che invitiamo, soprattutto in occasione delle giornate più calde a bollino arancione come quelle di oggi e domani, a seguire i consigli utili e preziosi per prevenire eventuali problemi da calore eccessivo”.

Per essere più vicini alla popolazione – fa sapere la Regione in una nota – sono tornate le iniziative delle Asl come l’ambulatorio mobile di Asl 3 che tutti i pomeriggi da lunedì scorso e fino a venerdì 15 settembre saranno presenti nel centro di Genova in piazza De Ferrari con gli specialisti per fornire informazioni e consigli utili. Si aggiunge il numero verde regionale e il progetto dei ‘Custodi sociali’. Il numero verde regionale InformAnziani 800 593 235 è valido su tutto il territorio regionale, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova, a cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.