Caldo: massime sui +37-38°C in Veneto ma non è record

Temperature ancora in salita oggi in Veneto nell’ambito dell’ondata di caldo africano che ingloba l’Italia. In alcune stazioni meteo, nella parte sudoccidentale della regione, i valori sono stati prossimi ai +37-38°C, con in più tanta afa. Un caldo insopportabile, specie nei centri urbani, ma non ancora a livelli record, che in Veneto furono raggiunti nell’estate 2003, con massime fra i +39°C e i +40°C (Padova e Vicenza). I dati più elevati arrivano da Lendinara (+38,3°C) e Ceneselli (+37,9°C), entrambe in provincia di Rovigo. La centralina automatica dell’Arpav a Porto Tolle (Rovigo) ha raggiunto +36,9°C; Bottrighe (Rovigo) +36,5°C e Cavarzere (Venezia) +36,4°C. Molte altre stazioni, tra Padova e Rovigo, hanno riportato temperature intorno ai +36°C.

Nella cartina della regione quasi tutta la pianura appare costellata da valori ‘over 30’. Solo nella fascia montana i termometri scendono sotto questa soglia. Ma anche qui non è fresco: a Malga Ciapela (1.4705 metri di quota) sotto la Marmolada, la massima è stata di +25,4°C.

