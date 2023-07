Caldo, Musumeci: “Clima è cambiato, dobbiamo adattarci a nuovo contesto”

MeteoWeb

Il caldo di questi giorni “comporta serie difficoltà. Soprattutto per gli anziani, le persone sole o che non sanno organizzarsi. Bisogna cambiare modello di vita. Il clima è cambiato. Non possiamo restare inermi, dobbiamo adattarci a questo nuovo contesto”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci a SkyTg24.

Sul cambiamento climatico e su come affrontarlo “si può e si deve fare di più. Non abbiamo la cultura comportamentale adatta al contesto tropicalizzazione che si è determinato da qualche anno. La desertificazione fino a dieci anni fa era tema solo di tavole rotonde, oggi è realtà anche in Italia, soprattutto al Sud e in Sicilia. Segno che abiamo a che fare con contesto nuovo a cui dobbiamo adattarci. E’ un adattamento difficile”.