Caldo, Nasa: “Monitoriamo, domani riunione su eventi estremi”

MeteoWeb

La Nasa ha annunciato che i maggiori esperti di clima si riuniranno domani per discutere degli eventi meteorologici estremi: tra i partecipanti l’amministratore della NASA Bill Nelson, il capo scienziato della NASA e consigliere senior per il clima Kate Calvin, l’Ocean Ecology Laboratory e il capo del Goddard Space Flight Center Carlos Del Castillo e altri. L’agenzia ha dichiarato: “Dagli incendi che infuriano in tutto il Nord America, inondazioni nel nord-est, ondate di caldo nel sud-ovest e un giugno caldo da record, milioni di americani stanno sperimentando gli effetti di condizioni meteorologiche estreme e la NASA sta monitorando tutto”.