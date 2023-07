Super caldo tra Piemonte e Valle d’Aosta: picchi di +38-39°C, +34°C per il Foehn in Val Susa

MeteoWeb

Altra giornata rovente in Piemonte dopo i numerosi record battuti ieri, martedì 18 luglio, sulle montagne torinesi e cuneesi. Oggi, la località più rovente è Isola Sant’Antonio, in provincia di Alessandria, con +39°C. Si registrano anche +36,2°C a Sezzadio, +36,1°C ad Alessandria, +35,5°C ad Asti, sempre nell’Alessandrino. Il Foehn fa di nuovo impennare le temperature in montagna: spiccano i +33,6°C registrati a Oulx, a 1.065 metri di quota, o i +31,7°C della stazione Beaulard Dora di Bardonecchia, a 1149 metri s.l.m, nel Torinese.

La giornata di domani, giovedì 20 luglio, sarà ancora caratterizzata da tempo stabile in Piemonte ma le temperature massime subiranno un primo lieve calo, anche se rimarranno ancora alte, con punte massime di +34/35°C tra Astigiano e Alessandrino.

Temperature folli anche in Valle d’Aosta, che arriva ai +38°C in alcune località: +38,4°C a Saint-Marcel, +37,9°C a Saint Christophe, +36,5°C a Nus, +36,1°C ad Aosta.

