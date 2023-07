Caldo, esperto: “preoccupazione per le alte temperature, ghiacciai osservati speciali”

MeteoWeb

“Il caldo è preoccupante, però in alcune aree dei ghiacciai dove potrebbe esserci pericolo di distacchi ci sono dei sistemi di monitoraggio che operano proprio in funzione della sicurezza“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos Jean Pierre Fosson, segretario generale della Fondazione Montagna Sicura VdA. “Se dovessero esserci delle rilevazioni da parte dei sistemi di monitoraggio, saranno poi i sindaci delle località circostanti a decidere come agire“.

“E’ evidente che questo caldo ai ghiacciai non fa certo bene: il ghiacciaio soffre non del picco di temperatura, ma del permanere di temperature alte, soprattutto con l’assenza di rigelo notturno. E’ necessaria quindi grande attenzione e massima prudenza, consiglio agli escursionisti di affidarsi sempre a dei professionisti della montagna,” ha concluso Fosson.