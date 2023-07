Caldo: prorogata l’allerta in Campania, oltre +40°C entro sabato

MeteoWeb

La Protezione civile della Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’avviso di ondate di calore già vigente almeno fino alle 14 di sabato 22 luglio. Su tutta la regione si prevedono ancora temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali (circa 7-9°C in più rispetto agli standard del periodo) con valori che potranno superare i +40/+41°C un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l’80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione. La sala operativa regionale raccomanda di “non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici“.

