Caldo in Puglia, blackout a Canosa: tecnici al lavoro

Il forte caldo persistente e gli alti tassi di umidità hanno provocato guasti che a partire dalle 16 di oggi si sono verificati contemporaneamente su tre diverse linee in media tensione interrate che servono Canosa di Puglia. “I tecnici E-Distribuzione sono intervenuti e hanno immediatamente richiesto ai centri operativi l’invio di power station, ovvero grandi gruppi elettrogeni – fa sapere la società elettrica – e di un cavo esterno per realizzare un by-pass sui tratti danneggiati”. A lavoro c’è anche una task force di tecnici che sta operando sulla riparazione definitiva del guasto.

“Una prima parte di clienti sarà riattivata a breve grazie all’entrata in esercizio della prima power station mentre proseguono i lavori per l’installazione del cavo esterno e gli scavi che consentiranno di intervenire direttamente sui tratti danneggiati dal forte caldo”, aggiunge Enel assicurando che “i tecnici lavorano senza sosta per garantire progressivamente la ripresa del servizio elettrico entro la tarda serata”.