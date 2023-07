Mai così caldo negli ultimi 21 anni, nuovi record battuti ieri in Sicilia: a Licata +46,3°C | DATI

MeteoWeb

Nuovi record in Sicilia: ben 10 stazioni della rete Sias hanno battuto il record di temperatura massima della serie iniziata nel 2002. I nuovi record sono stati rilevati nella stazione Riesi, che ha registrato una massima di +45,8 °C; a Ribera +45,2°C: ad Agrigento Scibica +44,8°C. A Sciacca registrata una massima di +44,4°C; a Mazara del Vallo +44,4°C; a Piazza Armerina +43,9 °C; ad Agrigento Mandrascava +43,0°C. Il massimo valore registrato ieri è stato quello di Licata, con una temperatura di +46,3°C: superato il valore massimo precedente di +42°C registrato il 25 luglio del 2009.

