Picco del caldo in Sardegna: +47,7°C a Donori, battuto il record storico regionale di 66 anni fa

L’ondata di caldo ha raggiunto il picco ieri in Sardegna, dove le temperature hanno ampiamente superato i +40°C in gran parte del territorio. E’ stato soprattutto il Cagliaritano ad affrontare temperature record: la colonnina di mercurio ha sfiorato +48°C a Donori e Dolianova. Precisamente, secondo i dati Arpas, a Donori sono stati rilevati +47,71°C, a Dolianova 47,55°C. Battuto quindi il dato di +47,2°C di Muravera del 12 agosto 1957. Tra le altre località del Cagliaritano si segnala la massima di +46,22°C di Decimomannu e di +45,62°C di Domus De Maria.

Rimane alto il pericolo incendi nel Cagliaritano, con la Protezione Civile che ha dichiarato anche per oggi, giovedì 20 luglio, l’allerta arancione. Il capoluogo sardo anche resta tra le città con bollino rosso del Ministero della Salute.

