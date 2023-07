MeteoWeb

Altra giornata di caldo infernale in Sicilia, soprattutto quella orientale, dove si registrano picchi di +47°C e blackout con relativi disagi per la popolazione. “Oggi‚ alle 13 era Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, il comune più caldo della Sicilia con +47°C. Alle 15.30, invece, la temperatura più alta rilevata è a Borgo Pietro Lupo‚ con +47‚1°C‚ tra i comuni di Mineo e Ramacca. Le temperature che superano i +40°C‚ rilevate dalla rete di monitoraggio del Centro Funzionale IDRO della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile‚ vengono costantemente pubblicate in tempo reale nelle mappe del GIS della Protezione Civile Siciliana”, si legge in una nota.

Segnaliamo anche +46°C a Paternò, Lentini e Francofonte, +44°C a Enna, Siracusa, Augusta, Aidone, Agira, +43°C a Caltanissetta, Mussomeli, Riesi, Aragona, Palazzolo Acreide.

La Protezione Civile regionale siciliana‚ su impulso del Direttore Generale del Dipartimento‚ Salvo Cocina‚ sta monitorando la situazione relativa ai distacchi di corrente elettrica nel Catanese. “Una delle cause di questi disservizi elettrici – si legge nella nota – è legata alle ondate di calore di questi giorni”.