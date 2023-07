Caldo, nel Sud Europa battuti record “di tutti i tempi” | DATI

MeteoWeb

L’ondata di calore ha raggiunto il picco ieri sull’Italia, con temperature superiori a quelle già elevatissime del giorno precedente, soprattutto al Sud e nelle Isole. Il caldo ha fatto registrare però diversi record “di tutti i tempi” in diverse località nell’area mediterranea: a segnalarlo è il meteorologo britannico Scott Duncan. L’esperto ha riportato il dato di +46,2°C a Decimomannu, in Sardegna, +44,2°C a Malaga, in Spagna, +43°C a Olbia, +40,8°C a Ceuta (Spagna), +40,4°C a Durazzo (Albania) e, infine, +39,2°C a Cannes (Francia).

Per quanto riguarda l’Italia, le temperature si manterranno su valori oltre la media anche nei prossimi giorni al Centro/Sud e nelle Isole per effetto della massa d’aria sahariana associata all’alta pressione, che resterà ben salda nel Mediterraneo.

