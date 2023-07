Caldo, le temperature sfiorano i +40°C in diverse città dell’Umbria: +41°C a Orvieto

MeteoWeb

Diverse città dell’Umbria si sono avvicinate ai +40°C oggi, alla vigilia della giornata da bollino rosso per il caldo prevista domani a Perugia. Nella giornata odierna, rispetto a quella di ieri, in tutti i principali luoghi dell’Umbria le temperature sono aumentate di 1-2°C. Mentre Orvieto ha raggiunto i +41°C, Narni ha registrato +39,7°C, Terni ha raggiunto +39,3°C, +39°C a Foligno, Bastia Umbra, Marsciano, +38,5°C a Spoleto, +37,8°C a Perugia. Il caldo è segnalato in ulteriore aumento sia dal Centro funzionale dell’Umbria, sia da tutti gli altri istituti meteorologici che continuano a indicare picchi fino a +42°C. Non è andata molto meglio ai piedi dell’Appennino: a Cascia il termometro ha toccato +39,2°C; +37,5°C a Norcia. Più fresco solo in quota, a Forca Canapine sono stati infatti registrati +26,5°C.

