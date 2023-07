Caldo: temperature da bollino rosso in Abruzzo, spiagge piene

MeteoWeb

Prosegue anche in Abruzzo l’ondata di caldo che sta interessando l’Italia. Pescara per il quarto giorno consecutivo e’ da bollino rosso, ossia il livello di massima allerta, come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Anche oggi il capoluogo adriatico e’, infatti, inserito tra le citta’ segnalate con l’allerta di livello 3, la piu’ elevata. Le temperature roventi hanno spinto molti a cercare un po’ di refrigerio al mare: nel week end le spiagge abruzzesi fanno registrare il pienone.

L’allerta di livello 3 – ricorda il ministero – indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto piu’ prolungata e’ l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.