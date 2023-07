Caldo in Toscana, Giani: “attesi oltre +40°C, servizi sanitari in allerta”

MeteoWeb

Guardia altissima in Toscana per l’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia. Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, fa sapere sui social che è stata emessa “allerta di codice rosso per ondate di calore domani e mercoledì a Firenze. Previste temperature con punte oltre i +40°C in molte zone della Toscana. I nostri servizi sanitari sono in allerta e poniamo attenzione ai comportamenti per proteggersi dalle temperature elevate”. Sempre sui social, Giani dà conto di alcune temperature registrate oggi: +40°C a Scansano (Grosseto), +38°C a Firenze, +37,4°C sul Monte Pisano.

Caldo, +10% accessi in pronto soccorso in Toscana centro

“Nei nove pronto soccorso dell’Asl Toscana centro stiamo registrando un aumento del 10% circa degli accessi riconducibile all’ondata di caldo“. E’ quanto fa sapere Gianfranco Giannasi, direttore area Emergenza urgenza della Asl Toscana centro che, ricorda, conta circa 100.000 di accessi al giorno nei nove pronto soccorso del territorio. “Rispetto agli anni passati – aggiunge – non sta andando male perché c’è più consapevolezza dei rischi e quindi più prevenzione. Non si tratta, come si potrebbe pensare, soprattutto di anziani, sono anche persone giovani. Registriamo per esempio molti turisti stranieri che si rivolgono al pronto soccorso di Santa Maria Nuova, in centro a Firenze”. “Ieri per esempio – spiega ancora – su 108 accessi al pronto soccorso, 10 erano stranieri andati in ospedale per il caldo”.

Giannasi ricorda poi che “i problemi legati al caldo si vedono dopo alcuni giorni di afa continuativa, quindi, siamo in attesa di vedere cosa accadrà questa settimana“. Dal punto di vista organizzativo, il direttore dell’area Emergenza urgenza spiega che “i pronto soccorso sono già preparati, l’unica accortezza è stata quella di mettere a disposizione più acqua nelle sale di aspetto. La circolare del Ministero della Salute interessa i distretti socio sanitari sul territorio, come le Case della salute, dove ci stiamo organizzando per la presa in carico di eventuali casi legati al caldo”.

