Caldo: udienze sospese al Tribunale di Ragusa

Troppo caldo al Tribunale di Ragusa e il presidente Francesco Paolo Pitarresi, con una nota vergata a penna, impone lo ‘stop’ delle udienze da domani fino al 22 luglio. Si celebreranno solo le udienze “nei casi di effettiva e improrogabile urgenza, (es.processi con detenuti e/o testi residenti fuori sede), curando, in ogni caso, di evitarne il protrarsi sino alle ore piu’ calde”. Nella premessa, la decisione viene assunta a seguito della segnalazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e su proposta del Presidente della sezione Penale.

Le “condizioni della temperatura interna del Palazzo di Giustizia, allo stato sprovvisto dell’impianto di raffreddamento, non consentono, per l’insalubrita dell’ambiente, l’utile celebrazione delle udienze, in special modo se le stesse sono destinate a protrarsi sino alle ore piu’ calde della giornata”. Al Tribunale sono in corso dal qualche tempi, dei lavori di rifacimento dell’impianto di condizionamento dell’aria.