Ondata di caldo negli USA, Phoenix soffoca giorno e notte: minima record di +35°C, pronto un altro primato

L’inarrestabile serie di giornate pericolosamente calde di Phoenix, in Arizona, è pronta a battere un record per le principali città degli Stati Uniti oggi, il 19° giorno consecutivo in cui la città nel deserto potrebbe vedere le temperature salire a +43,3°C o più. La notte ha offerto poco sollievo dalle temperature bollenti. La temperatura minima di +35°C registrata a Phoenix ieri, lunedì 17 luglio, è stata la minima notturna più alta di sempre, superando il precedente record di +33,8°C stabilito nel 2009. È stato l’ottavo giorno consecutivo in cui le temperature non sono scese sotto i +32,2°C, un altro record.

L’ultima volta che Phoenix non ha raggiunto i +43,3°C è stato il 29 giugno, quando ha toccato i +42,2°C. Il record di 18 giorni sopra la soglia +43,3°C, eguagliato ieri, era stato stabilito nel 1974 e sembra destinato ad essere infranto con temperature previste superiori a questa soglia fino alla fine della settimana. “Questo è molto persistente. Sembra che vedremo continuare questa striscia“, ha detto Isaac Smith, meteorologo del National Weather Service. Nessun’altra grande città degli Stati Uniti ha avuto una serie di giorni con almeno +43,3°C gradi o notti con almeno +32,2°C più lunga di Phoenix, ha affermato lo storico del meteo Christopher Burt della Weather Company.

Russ Vose e Ken Kunkel, scienziati di dati climatici della NOAA, non hanno trovato grandi città con quella corsa di calore, ma luoghi più piccoli come la Death Valley e Needles, in California, e Casa Grande, in Arizona, hanno avuto serie più lunghe. La Death Valley ha avuto una serie di 84 giorni di temperature almeno di +43,3°C e una serie di 47 giorni di temperature notturne non inferiori a +32,2°C, ha detto Vose.

A scatenare tale caldo intenso e duraturo, la persistenza nelle ultime settimane di una fortissima alta pressione sugli Stati Uniti occidentali. L’alta pressione è stata centrata sul sud-ovest degli USA per settimane e poi si è spostata, diventando più centrata su Phoenix.

L’alta pressione nel sud-ovest impedisce anche alla pioggia di portare sollievo. Normalmente, la stagione dei monsoni del sud-ovest inizia intorno a metà giugno. Ma Phoenix non ha avuto piogge misurabili da metà marzo. Anche se fa sempre caldo d’estate a Phoenix, questa ondata di caldo è davvero lunga e intensa. “Dal 1983, la temperatura estiva media giornaliera di Phoenix è aumentata di 2°C, la sua temperatura massima giornaliera è aumentata di 1,8°C e la sua minima notturna è aumentata di 2,4°C”, secondo NOAA.

Tutti gli Stati Uniti meridionali sono stati sotto una cupola di calore, con record di temperatura infranti dalla California alla Florida. Circa cento milioni di americani, quasi un terzo della popolazione, restano sotto allerta per il caldo, in particolare nell’ovest e nel sud del Paese. Non se la passano bene neppure il nord-est e il Midwest, dove le alte temperature si accompagnano alla cattiva qualità dell’aria per i fumi degli incendi boschivi in Canada.