Caldo in Veneto: stato di allarme climatico per disagio fisico il 10 e 11 luglio

Temperature in aumento anche sul Veneto a causa dell’avanzata dell’anticiclone africano, responsabile di un’ondata di caldo sull’Italia. La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso da Arpav – Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – Uo. Meteorologia e Climatologia, sulla base delle condizioni meteo, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana del Veneto da lunedì 10 luglio a martedì 11 luglio 2023.