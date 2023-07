California: paura tra surfisti, attaccati da una lontra marina | VIDEO

MeteoWeb

In California, qualche giorno una lontra marina ha attaccato un gruppo di surfisti, salendo nelle loro tavole e scatenando il panico. Nella città di Santa Cruz, a sud di San Francisco, è scattata immediatamente l’allerta sull’animale, una femmina di cinque anni che stanno cercando di catturare per trasferirla in un’area meno rischiosa per i bagnanti. Dopo settimane in cui la lontra molestava i surfisti, lunedì scorso la lontra si è arrampicata su una delle tavole senza mollarla, anche quando uno di loro a cercato di scuoterla per farla scivolare in mare, come dimostra il video, poi diventato virale su Twitter.

Ad un tratto, la lontra si è lanciato contro il surfista e ha iniziato a mordere la tavola. Si legge in una dichiarazione del Servizio Fish and Wildlife: “A causa del crescente rischio per la sicurezza pubblica, una squadra del Monterey Bay Aquarium è stata dispiegata per tentare di catturarla“. Le autorità hanno affisso dei cartelli sulle spiagge di Santa Cruz, a circa 120 km da San Francisco, avvertendo i bagnanti che l’ingresso in acqua è “a proprio rischio e pericolo“.

L’attacco della lontra marina, insolitamente aggressiva

Secondo il California Department of Fish and Wildlife, si tratta di una Lontra femmina di cinque anni che “mostra un comportamento insolito e preoccupante” al largo della costa di Santa Cruz. La polizia di Santa Cruz ha contato almeno quattro incidenti. Ma non sono stati segnalati feriti, ha dichiarato il Dipartimento della Pesca. Sebbene non si sappia cosa provochi questo “comportamento insolito” in questa specie, gli esperti sostengono che “potrebbe essere associato a sbalzi ormonali o all’essere alimentata dall’uomo“.

Attualmente, le lontre sono a rischio estinzione negli Stati Uniti e se ne contano soltanto 3.000 nelle acque del Pacifico settentrionale. Nonostante l’aspetto innocente, sono predatori aggressivi e i loro morsi sono pericolosi. Inserita nell’elenco federale delle specie in pericolo, la Lontra marina meridionale è protetta dalla legge della California. Se catturata, la Lontra in questione sarà sottoposta a un esame veterinario prima di essere trasferita in una casa permanente. Le autorità hanno inviato una squadra del Dipartimento della Pesca e dell’Acquario della Baia di Monterey per catturare l’animale.