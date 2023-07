Canada: 4 persone, tra cui 2 bambini, dispersi causa inondazioni

MeteoWeb

Quattro persone, tra cui due bambini, sono date per disperse a seguito delle inondazioni causate dalle piogge torrenziali nella provincia della Nuova Scozia, nel Canada orientale. Lo ha reso noto la polizia. I due bambini viaggiavano su un veicolo che è stato sommerso dall’acqua e da cui sono riusciti a fuggire altri tre occupanti, ha precisato un portavoce della Royal Canadian Mounted Police (Rcmp), aggiungendo che sono in corso le ricerche per trovarli. Altre due persone sono scomparse in circostanze simili, ha aggiunto la portavoce, senza però specificare il luogo esatto di questi due incidenti separati.

Le piogge torrenziali che hanno colpito la provincia da ieri sera – 150 mm in alcuni punti – hanno inondato strade, allagato case e minacciato di far crollare una diga. Gli abitanti della regione di Windsor, una sessantina di chilometri a nord-ovest di Halifax, capoluogo di provincia, hanno ricevuto in piena notte un ordine di evacuazione per il rischio che la diga possa rompersi.

Questa mattina sono state aperte le paratoie per allentare la pressione e la situazione ora è “sotto controllo”, secondo il sindaco di Windsor Abraham Zebian. Le immagini dalla televisione o dai social hanno mostrato strade trasformate in torrenti e tante auto abbandonate. Una serie insolitamente lunga di intensi temporali ha scaricato quantità record di pioggia negli ultimi due giorni su un’ampia fascia della provincia canadese di Nova Scotia, sulla costa atlantica, causando allagamenti improvvisi, l’interruzione delle strade e l’interruzione dell’elettricità.

Gli acquazzoni torrenziali sono iniziati venerdì pomeriggio nella regione di Halifax, scaricando più di 200 millimetri di pioggia in alcune aree. In genere la città portuale riceve circa 90-100 mm di pioggia in un luglio medio. Sulla base di stime radar e osservazioni non ufficiali, Environment Canada ha dichiarato sabato che alcune aree potrebbero aver ricevuto più di 300 mm in 24 ore. Le mappe radar mostrano che le precipitazioni più intense si sono estese lungo la costa sud-occidentale della provincia fino a un punto a nord di Halifax.

Allagamenti diffusi sono stati segnalati anche nella contea di Lunenberg, a ovest della regione di Halifax. Venerdì sera, il livello dell’acqua è salito così rapidamente nella zona di Bedford che i volontari dell’Halifax Search and Rescue hanno utilizzato piccole imbarcazioni per salvare le persone dalle case inondate. Nell’area di Hammonds Plains, a nord-ovest della città, le inondazioni hanno spazzato via i vialetti e le corsie di molte strade.

È la stessa zona in cui 151 case e aziende sono state distrutte da un incendio selvaggio scoppiato il 28 maggio, costringendo all’evacuazione 16.000 residenti. E per gran parte della scorsa settimana, l’area di Halifax è stata soffocata da una cupola immobile di umidità – un evento raro così vicino alla costa.