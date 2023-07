Canadair precipita in Grecia, schianto sull’isola di Evia | VIDEO

MeteoWeb

Un aereo antincendio è precipitato in Grecia mentre era impegnato nel tentativo di domare i roghi. Il canadair è caduto nell’area di Platanistos a Karystos, sull’isola di Evia: almeno 2 le persone a bordo. L’emergenza incendi in Grecia prosegue da giorni, con le isole di Rodi e Corfù e la zona di Karystos interessate dai roghi più grandi. A Rodi i vigili del fuoco stanno combattendo contro le fiamme per l’8° giorno consecutivo.

A Canadair goes down in Greece during the country’s wildfires 🙏🏻pic.twitter.com/Ean4AippqN — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) July 25, 2023