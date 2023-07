Canadair precipitato in Grecia, il cordoglio della Protezione Civile

MeteoWeb

Il pilota e il copilota del Canadair precipitato nel sud di Evia mentre stavano partecipando alle operazione per spegnere gli incendi sull’isola greca sono morti. Lo riferiscono i media ellenici. Il comandante Christos Moulas aveva 34 anni, il copilota, Pericles Stefanidis, 27 anni. Il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, ha dichiarato tre giorni di lutto nelle Forze Armate per la morte in servizio dei due piloti del velivolo antincendio CL-215, che operava a Evia.

“La perdita della vita degli ufficiali nel tentativo di proteggere le vite e le proprietà dei cittadini, nonché l’ambiente del nostro Paese, ci rattrista profondamente”, ha affermato il ministro. “Abbiamo appreso con grande dispiacere la notizia dell’incidente al Canadair greco precipitato durante le attività di spegnimento degli incendi che stanno interessando l’isola di Eubea” afferma il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

“Questo incidente ci ricorda ancora una volta quanto sia delicato, complesso e mai esente da rischi il lavoro delle donne e degli uomini impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Anche a nome del Servizio Nazionale della Protezione Civile, esprimo la mia vicinanza alle Autorità greche impegnate a fronteggiare l’emergenza in corso” ha concluso il Capo Dipartimento.