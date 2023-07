Cane ucciso da un’aquila durante una passeggiata in montagna, i proprietari: “è piombata dal cielo e l’ha stritolato”

MeteoWeb

Un’aquila ha ucciso un cagnolino in pochi istanti. L’incredibile storia arriva dalle Valle d’Aosta. Una donna si è recata al canile regionale di La Croix Noire con in braccio il corpo del proprio cagnolino: “stavo passeggiando in montagna, un’aquila ha ucciso il mio cagnolino”, ha raccontato agli operatori del centro. La donna stava camminando in montagna, in particolare nella radura nel vallone di Menouve, a circa duemila metri d’altezza, nel territorio del comune di Etroubles, insieme al marito e al cagnolino. Il cane era a decine di metri dai padroni, quando “improvvisamente un’aquila è piombata dal cielo e si è avventata sul nostro cane. L’ha stritolato con gli artigli, siamo corsi per cercare di salvarlo, ma ormai era troppo tardi”, ha raccontato la donna.

L’intervento della donna e del marito ha evitato che l’aquila, un esemplare sotto gli otto chili di peso e regolarmente dotato di microchip, portasse via il cagnolino. L’incredibile vicenda è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 luglio.

Ascoltata la storia, gli operatori del canile hanno allertato il Corpo forestale di Etroubles. Probabilmente l’aquila ha scambiato il cagnolino per una marmotta e ha provato a cacciarlo. “In 30 anni di servizio non ho mai assistito a un episodio simile”, dicono dalla caserma. “È la prima volta che assistiamo a un episodio simile – spiegano alla Forestale – certamente l’aquila avrà scambiato il piccolo cane per un’animale da cacciare: se fosse stato più vicino ai padroni non sarebbe successo”.