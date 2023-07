Le proprietà antiossidanti ed i benefici per il fegato dei carciofi: ecco quanti mangiarne

MeteoWeb

Partiamo dunque alla scoperta di questo alimento, un toccasana per il nostro organismo, con proprietà eccezionali.

Che cos’è il carciofo, uno scrigno di proprietà benefiche

Il carciofo è una pianta perenne della famiglia delle Asteraceae, scientificamente nota come Cynara cardunculus. È originaria delle regioni mediterranee, ma oggi viene coltivata in molte parti del mondo. La pianta è caratterizzata da un fusto eretto, robusto e ramificato, che può raggiungere un’altezza di oltre un metro. Le foglie sono grandi, alterne e con margini spinosi. La caratteristica più distintiva del carciofo è il “fiore”, che ha una forma globosa e può raggiungere i 10-15 cm di diametro. E’ composto da numerose brattee carnose e spinose disposte a forma di rosa. Le brattee esterne sono verdi e dure, mentre quelle interne sono più tenere e di colore più chiaro.

I capolini non maturi sono considerati prelibati e vengono cucinati e consumati come verdura. Solitamente si cuoce il carciofo bollendolo o cuocendolo al vapore, e le foglie esterne vengono asportate una a una per raccogliere la polpa tenera all’interno. La parte più tenera e gustosa è il cosiddetto “cuore di carciofo”.

Proprietà e benefici dei carciofi

I carciofi vantano una lunga serie di proprietà e benefici per la salute. Ecco quali sono:

Antiossidanti : i carciofi sono ricchi di antiossidanti come la cinarina , che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi, riducendo il rischio di malattie croniche;

: i carciofi sono ricchi di antiossidanti come la , che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi, riducendo il rischio di malattie croniche; Digestione : contengono fibre alimentari che favoriscono la regolarità intestinale e contribuiscono a una corretta funzione digestiva;

: contengono fibre alimentari che favoriscono la regolarità intestinale e contribuiscono a una corretta funzione digestiva; Funzione epatica : la cinarina stimola la produzione di bile nel fegato, migliorando la digestione dei grassi e favorendo la funzione epatica;

: la cinarina stimola la produzione di bile nel fegato, migliorando la digestione dei grassi e favorendo la funzione epatica; Abbassano il colesterolo : possono contribuire a ridurre i livelli di colesterolo LDL (“cattivo”) nel sangue grazie alla cinarina e alle fibre solubili che interferiscono con l’assorbimento del colesterolo nel tratto digestivo;

: possono contribuire a ridurre i livelli di colesterolo LDL (“cattivo”) nel sangue grazie alla cinarina e alle fibre solubili che interferiscono con l’assorbimento del colesterolo nel tratto digestivo; Salute cardiaca : abbassando i livelli di colesterolo e avendo effetti antinfiammatori, i carciofi possono sostenere la salute cardiaca e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari;

: abbassando i livelli di colesterolo e avendo effetti antinfiammatori, i carciofi possono sostenere la salute cardiaca e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari; Controllo del peso : grazie al loro alto contenuto di fibre e alla capacità di aumentare la sensazione di sazietà, i carciofi possono essere utili nella gestione del peso e nella promozione di una dieta equilibrata;

: grazie al loro alto contenuto di fibre e alla capacità di aumentare la sensazione di sazietà, i carciofi possono essere utili nella gestione del peso e nella promozione di una dieta equilibrata; Diuretico e depurativo : i carciofi hanno proprietà diuretiche che possono aiutare a eliminare le tossine dal corpo e promuovere la salute renale;

: i carciofi hanno proprietà diuretiche che possono aiutare a eliminare le tossine dal corpo e promuovere la salute renale; Salute del fegato : sono noti per il loro effetto protettivo e riparatore sul fegato, sostenendo la sua salute e la disintossicazione del corpo;

: sono noti per il loro effetto protettivo e riparatore sul fegato, sostenendo la sua salute e la disintossicazione del corpo; Salute digestiva : la presenza di inulina, una fibra prebiotica, nei carciofi favorisce la crescita di batteri benefici nell’intestino, promuovendo una flora intestinale sana;

: la presenza di inulina, una fibra prebiotica, nei carciofi favorisce la crescita di batteri benefici nell’intestino, promuovendo una flora intestinale sana; Benefici per la pelle: grazie alla presenza di antiossidanti e vitamine, i carciofi possono contribuire a migliorare la salute e l’aspetto della pelle.

È importante sottolineare che i benefici dei carciofi possono variare a seconda delle caratteristiche individuali e del modo in cui vengono preparati e consumati. Consultate sempre un medico per ulteriori informazioni.

Quando fanno male i carciofi?

Nonostante le proprietà eccezionali, i carciofi possono causare alcuni effetti indesiderati in determinate circostanze. Ecco alcuni casi:

Allergie : le persone con allergia alle piante della famiglia delle Asteraceae, come margherite, calendule o tarassaco, potrebbero sviluppare reazioni allergiche ai carciofi. In questi casi, è importante evitare il consumo o consultare un allergologo prima di consumarli;

: le persone con allergia alle piante della famiglia delle Asteraceae, come margherite, calendule o tarassaco, potrebbero sviluppare reazioni allergiche ai carciofi. In questi casi, è importante evitare il consumo o consultare un allergologo prima di consumarli; Problemi alla cistifellea : possono aumentare la produzione di bile e stimolare la cistifellea. Pertanto, le persone con calcoli biliari o altre condizioni della cistifellea potrebbero sperimentare disagio o peggioramento dei sintomi dopo aver consumato carciofi. È consigliabile consultare un medico prima di includere i carciofi nella dieta;

alla : possono aumentare la produzione di bile e stimolare la cistifellea. Pertanto, le persone con calcoli biliari o altre condizioni della cistifellea potrebbero sperimentare disagio o peggioramento dei sintomi dopo aver consumato carciofi. È consigliabile consultare un medico prima di includere i carciofi nella dieta; Problemi intestinali : le persone con disturbi gastrointestinali come la sindrome dell’intestino irritabile potrebbero essere sensibili ai carciofi a causa del loro contenuto di fibra. I carciofi possono causare gonfiore, gas e disturbi intestinali in alcune persone. È consigliabile moderare l’assunzione di carciofi o consultare un medico se si sospetta una sensibilità;

: le persone con disturbi gastrointestinali come la sindrome dell’intestino irritabile potrebbero essere sensibili ai carciofi a causa del loro contenuto di fibra. I carciofi possono causare gonfiore, gas e disturbi intestinali in alcune persone. È consigliabile moderare l’assunzione di carciofi o consultare un medico se si sospetta una sensibilità; Interazione con farmaci: possono interferire con l’assorbimento di alcuni farmaci, specialmente quelli che richiedono un ambiente acido nello stomaco. Pertanto, se si sta assumendo farmaci regolari, è importante consultare un medico o un farmacista per verificare eventuali interazioni;

E’ consigliabile parlare con un medico o un nutrizionista per stabilire se i carciofi sono adatti alla propria dieta, soprattutto se si hanno condizioni di salute preesistenti o si seguono trattamenti farmacologici.

I carciofi fanno ingrassare?

I carciofi non fanno ingrassare: sono a basso contenuto calorico e ricchi di fibre, che possono favorire il senso di sazietà. Tuttavia, il modo in cui vengono preparati e consumati può influire sul potenziale aumento di peso. Ad esempio, se i carciofi vengono fritti, conditi con salse ad alto contenuto calorico o abbinati a ingredienti ad alto contenuto di grassi, possono contribuire all’incremento calorico complessivo di un pasto. Quindi, è importante considerare la modalità di preparazione e l’abbinamento con altri alimenti per mantenere un equilibrio calorico e una dieta sana.

Valori nutrizionali e calorie dei carciofi

I valori nutrizionali e le calorie dei carciofi possono variare leggermente a seconda della dimensione e del metodo di preparazione. Di seguito i valori medi per 100 grammi di carciofi crudi:

Calorie: circa 47 kcal

Proteine: circa 3.3 grammi

Grassi: circa 0.2 grammi

Carboidrati: circa 10.5 grammi

Fibre: circa 5 grammi

Zuccheri: circa 0.9 grammi

Sodio: circa 94 milligrammi

Potassio: circa 370 milligrammi

Vitamina C: circa 12 milligrammi

Vitamina K: circa 14.8 microgrammi

Acido folico (vitamina B9): circa 89 microgrammi

Si tratta di valori approssimativi, che possono variare in base a fattori come la varietà del carciofo e il grado di maturazione. Inoltre, ovviamente il contenuto calorico e nutrizionale può variare se i carciofi vengono cotti o preparati con olio o altri ingredienti ad alto contenuto calorico.

L’utilizzo in cucina dei carciofi, cotti e crudi

I carciofi possono essere preparati e utilizzati in cucina sia crudi che cotti, offrendo grande versatilità. Ecco alcuni esempi:

Carciofi crudi:

Insalate : tagliate i carciofi a fette sottili e aggiungeteli a insalate miste o a base di verdure per un tocco di freschezza e croccantezza;

: tagliate i carciofi a fette sottili e aggiungeteli a insalate miste o a base di verdure per un tocco di freschezza e croccantezza; Carpacci di carciofo: affettateli crudi molto sottili e conditeli con olio d’oliva, succo di limone, sale e pepe per creare un carpaccio di carciofo leggero e gustoso;

di carciofo: affettateli crudi molto sottili e conditeli con olio d’oliva, succo di limone, sale e pepe per creare un carpaccio di carciofo leggero e gustoso; Spuntini: consumate i cuori di carciofo crudi come spuntino sano e gustoso, magari accompagnati con una salsa o un condimento leggero.

Carciofi cotti:

Bolliti : lessate i carciofi interi in acqua salata fino a quando diventano morbidi. Potete servirli interi o tagliarli a metà e condire con olio d’oliva, sale e pepe;

: lessate i carciofi interi in acqua salata fino a quando diventano morbidi. Potete servirli interi o tagliarli a metà e condire con olio d’oliva, sale e pepe; Al forno: cucinateli al forno con olio d’oliva, aglio e spezie fino a quando diventano teneri e dorati. Potete farcire i carciofi con pangrattato, erbe aromatiche o formaggio prima di cuocerli;

Ripieni : rimuovete le foglie esterne e il fieno interno del carciofo e riempite il centro con un ripieno a scelta, come pangrattato, prezzemolo, aglio e formaggio. Cuocete in forno fino a quando il ripieno è dorato;

: rimuovete le foglie esterne e il fieno interno del carciofo e riempite il centro con un ripieno a scelta, come pangrattato, prezzemolo, aglio e formaggio. Cuocete in forno fino a quando il ripieno è dorato; Salse e condimenti : potete utilizzare i carciofi cotti per preparare salse, come una salsa di carciofo cremosa o una base per una pasta alla carbonara vegetariana;

e : potete utilizzare i carciofi cotti per preparare salse, come una salsa di carciofo cremosa o una base per una pasta alla carbonara vegetariana; Antipasti: preparate i carciofi cotti come antipasto, accompagnandoli con salse come maionese o vinaigrette.

Sia che scegliate di utilizzare i carciofi crudi o cotti, assicuratevi di pulirli adeguatamente prima di cucinarli per rimuovere eventuali spine o parti fibrose. Non c’è un limite preciso in riferimento a quanti carciofi si possono mangiare. Dipende dalle dimensioni e dalla capacità di ogni individuo di consumarli. Tuttavia, in generale, una persona potrebbe consumare da 2 a 4 carciofi in un pasto, a seconda delle preferenze personali e delle porzioni servite.