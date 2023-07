Carote: valori nutrizionali, benefici e le differenze tra crude e cotte

MeteoWeb

Le carote sono una radice commestibile ricca di nutrienti benefici per la salute. Sono particolarmente note per l’alto contenuto di beta-carotene, un antiossidante che viene convertito in vitamina A nel corpo, promuovendo una buona vista, la crescita cellulare e rafforzando il sistema immunitario. Il loro consumo regolare può aiutare a mantenere la pelle sana, migliorare la digestione e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Grazie alle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, possono contribuire a combattere l’invecchiamento precoce e a ridurre il rischio di alcune forme di cancro.

Scopriamo dunque, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà e controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le carote

Le carote sono una specie di pianta biennale appartenente alla famiglia delle Apiaceae, scientificamente conosciuta come Daucus carota. La pianta è coltivata per le sue radici commestibili, che sono le carote che tutti conosciamo. Le carote hanno una radice tuberosa lunga e conica, spesso di colore arancione, ma possono anche essere gialle, rosse, viola o bianche.

La pianta delle carote è erbacea e produce una rosetta basale di foglie piumate che crescono direttamente dal terreno. Nella sua seconda stagione di crescita, la pianta produce uno stelo fiorale alto che sostiene fiori bianchi o rosa. Dopo la fioritura, le piante producono semi che possono essere raccolti per la semina successiva.

Esistono numerose varietà, che si differenziano per colore, forma e dimensioni. Le più comuni sono le carote arancioni, ma ci sono anche varietà gialle, rosse, viola e bianche. Alcune sono lunghe e coniche, altre corte e tonde. Ogni varietà ha un gusto e una consistenza leggermente diversi.

Le carote sono coltivate in tutto il mondo per il loro valore nutrizionale e le varietà coltivate possono differire leggermente in dimensioni, forma e colore. Sono un alimento ampiamente utilizzato e versatile in cucina e possono essere consumate crude o cotte, offrendo numerosi benefici per la salute dovuti alla loro ricchezza di vitamine, minerali e antiossidanti.

Carote crude o cotte?

La differenza principale tra carote crude e cotte riguarda le caratteristiche nutrizionali e il sapore. Le carote crude mantengono intatte tutte le vitamine, i minerali e gli enzimi essenziali, come la vitamina C e le vitamine del gruppo B. Tuttavia, alcune delle sostanze nutrienti, come il beta-carotene, possono essere più facilmente assorbite dal corpo quando le carote sono cotte, specialmente se sono state scaldare leggermente con un po’ di olio.

Le carote cotte hanno anche un sapore più dolce rispetto a quelle crude e possono essere più facili da digerire per alcune persone, poiché il processo di cottura ammorbidisce le fibre presenti nella radice. Tuttavia, il calore può ridurre leggermente il contenuto di vitamine e minerali, quindi è consigliabile cucinarle al vapore o bollirle brevemente per preservarne al meglio i nutrienti.

Le carote cotte possono avere un effetto lassativo in alcune persone, specialmente se consumate in grandi quantità, poiché il calore ammorbidisce le fibre, facilitando il transito intestinale. Tuttavia, questo effetto può variare da persona a persona, e molte persone non sperimentano alcun effetto di questo tipo.

Entrambe le versioni delle carote possono essere incluse in una dieta sana e equilibrata per sfruttarne i benefici nutrizionali.

Proprietà e benefici delle carote

Le carote vantano una vasta gamma di proprietà e benefici per la salute grazie al loro contenuto nutrizionale. Ecco alcuni esempi:

Ricche di beta-carotene : sono una delle migliori fonti di beta-carotene, un potente antiossidante che il corpo può convertire in vitamina A. Aiuta a mantenere una buona vista, supporta il sistema immunitario e favorisce una pelle sana;

: sono una delle migliori fonti di beta-carotene, un potente antiossidante che il corpo può convertire in vitamina A. Aiuta a mantenere una buona vista, supporta il sistema immunitario e favorisce una pelle sana; Antiossidanti : contengono anche altri antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi e possono aiutare a prevenire patologie oculari come la degenerazione maculare;

: contengono anche altri antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi e possono aiutare a prevenire patologie oculari come la degenerazione maculare; Salute cardiovascolare : i carotenoidi possono contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, migliorando il profilo lipidico e abbassando la pressione sanguigna;

: i carotenoidi possono contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, migliorando il profilo lipidico e abbassando la pressione sanguigna; Salute digestiva : le fibre favoriscono la salute intestinale, promuovendo la regolarità delle feci e prevenendo problemi digestivi;

: le fibre favoriscono la salute intestinale, promuovendo la regolarità delle feci e prevenendo problemi digestivi; Sazianti e ipocaloriche : hanno poche calorie ma sono sazianti, aiutando a controllare l’appetito e supportando la perdita di peso;

: hanno poche calorie ma sono sazianti, aiutando a controllare l’appetito e supportando la perdita di peso; Sostegno al sistema immunitario : grazie alle vitamine e minerali che contengono, rafforzano il sistema immunitario e aiutano a combattere le infezioni;

: grazie alle vitamine e minerali che contengono, rafforzano il sistema immunitario e aiutano a combattere le infezioni; Benefici per la pelle : l’alto contenuto di vitamina A e antiossidanti rende questo alimento benefico per la salute della pelle, contribuendo a mantenerla idratata e riducendo l’infiammazione;

: l’alto contenuto di vitamina A e antiossidanti rende questo alimento benefico per la salute della pelle, contribuendo a mantenerla idratata e riducendo l’infiammazione; Salute delle ossa: contengono minerali importanti per la salute delle ossa, come il calcio e il potassio, che contribuiscono a mantenerle forti.

Valori nutrizionali

I valori nutrizionali delle carote possono variare leggermente in base alla varietà e alla dimensione. Ecco una stima dei nutrienti presenti in 100 grammi di carote crude:

Calorie: 41 kcal

Carboidrati: 9,6 g di cui zuccheri: 4,7 g

Fibre: 2,8 g

Proteine: 0,9 g

Grassi: 0,2 g di cui grassi saturi: 0,03 g

Vitamina A (come beta-carotene): 835 μg

Vitamina C: 5,9 mg

Vitamina K: 13,2 μg

Potassio: 320 mg

Calcio: 33 mg

Ferro: 0,3 mg

Magnesio: 12 mg

Le controindicazioni

Il consumo di carote è generalmente considerato sicuro e benefico per la salute, se parte di una dieta equilibrata. Tuttavia, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergia : alcune persone possono essere allergiche a questo alimento. I sintomi possono includere prurito, gonfiore, eruzioni cutanee o problemi respiratori. Se si sospetta un’allergia alle carote, è importante consultare un medico;

: alcune persone possono essere allergiche a questo alimento. I sintomi possono includere prurito, gonfiore, eruzioni cutanee o problemi respiratori. Se si sospetta un’allergia alle carote, è importante consultare un medico; Ipervitaminosi A : sono ricche di vitamina A, ed eccessi di questa vitamina possono causare problemi di salute, come nausea, vomito, vertigini, e persino danni al fegato. Ciò si verifica generalmente solo quando si assumono grandi quantità di integratori di vitamina A;

: sono ricche di vitamina A, ed eccessi di questa vitamina possono causare problemi di salute, come nausea, vomito, vertigini, e persino danni al fegato. Ciò si verifica generalmente solo quando si assumono grandi quantità di integratori di vitamina A; Problemi di tiroide : contengono goitrine, una sostanza che può interferire con il normale funzionamento della tiroide. Tuttavia, il consumo normale di questo alimento non è generalmente sufficiente per causare problemi alla tiroide;

: contengono goitrine, una sostanza che può interferire con il normale funzionamento della tiroide. Tuttavia, il consumo normale di questo alimento non è generalmente sufficiente per causare problemi alla tiroide; Colorazione della pelle : un consumo eccessivo di carote, soprattutto di succhi di carota, può portare a una colorazione giallastra della pelle chiamata carotenemia. E’ un effetto non pericoloso e scompare riducendo il consumo di carote;

: un consumo eccessivo di carote, soprattutto di succhi di carota, può portare a una colorazione giallastra della pelle chiamata carotenemia. E’ un effetto non pericoloso e scompare riducendo il consumo di carote; Intolleranza alimentare: alcune persone possono avere difficoltà a digerire le fibre presenti nelle carote crude, causando gonfiore, gas o crampi addominali. In questi casi, le carote cotte possono essere meglio tollerate.

Come sempre, tutti gli alimenti vanno consumati con moderazione, ed è fondamentale consultare un medico se si hanno preoccupazioni riguardo il proprio regime alimentare.

Si possono mangiare carote crude in gravidanza?

Le carote crude possono essere mangiate durante la gravidanza, a condizione che siano state lavate accuratamente per rimuovere eventuali contaminanti. Le carote crude sono una fonte nutriente di vitamine e minerali essenziali, come il beta-carotene (vitamina A), vitamina C, fibra e altri antiossidanti, che sono benefici per la salute della madre e del bambino in crescita. Tuttavia, come per qualsiasi alimento durante questa delicata fase, è consigliabile un consumo moderato e parte di una dieta equilibrata. Inoltre, in caso di dubbi o preoccupazioni riguardo alla dieta durante la gravidanza, è fondamentale consultare un medico.

Una storia millenaria

Le carote, originarie dell’Asia centrale, hanno una lunga storia che risale a oltre 5000 anni fa. Inizialmente erano coltivate per le loro foglie aromatiche e medicinali, ma nel corso dei secoli, selezionatori e agricoltori hanno sviluppato varietà con radici più dolci e commestibili. Durante l’antichità, le carote si sono diffuse in tutto il mondo, arrivando in Europa nel 1° secolo d.C. Da allora, hanno acquisito popolarità grazie al loro sapore e al valore nutrizionale. Nel Medioevo, erano ampiamente coltivate e utilizzate per le proprietà medicinali. Con l’evoluzione dell’agricoltura e il commercio globale, sono diventate un alimento comune e apprezzato nel mondo.