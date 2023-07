Caso colera in Sardegna: il ceppo non e’ fra quelli responsabili delle epidemie

MeteoWeb

“Il ceppo batterico isolato nel paziente di Arbus non appartiene alle tipologie responsabili della maggior parte delle epidemie da colera”. Lo dichiara l’assessore della Sanita’ della Regione Sardegna, Carlo Doria, a proposito del caso accertato la scorsa settimana, il primo negli ultimi 50 anni nell’isola, su un paziente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinita’ di Cagliari e ora in via di guarigione.

“La conferma e’ arrivata oggi dall’Istituto superiore di Sanita’ che ci ha comunicato la negativita’ del campione ai ceppi 01 e 0139. Un’ulteriore buona notizia, in una situazione gestita al meglio dal sistema sanitario regionale, con il coordinamento dell’assessorato della Sanita’“. Doria assicura che “i servizi di Igiene pubblica delle Asl di Cagliari e del Medio Campidano hanno eseguito scrupolosamente le indagini e il monitoraggio senza mai sottovalutare nulla”. Il patogeno era stato identificato dall’Aou di Cagliari.