A pochi minuti dall’atterraggio a Catania viene dirottato su Malta: il pilota “disegna” il suo disappunto nel cielo. La foto virale

Il pilota di un volo Lufthansa non deve aver preso molto bene l’ordine di atterrare in un aeroporto diverso da quello stabilito a pochi minuti dall’atterraggio. I fatti risalgono al 28 luglio scorso. Il volo LH306, partito da Francoforte alle 12:48, era diretto all’aeroporto di Catania, dove sarebbe dovuto atterrare circa due ore e venti dopo. Dopo quasi due ore di volo e quindi quando era ormai vicinissimo a destinazione, la torre di controllo di Catania ha comunicato che l’aereo non poteva atterrare allo scalo di Fontanarossa, dirottandolo su Malta, scalo tutt’altro che vicino alla destinazione iniziale.

La rotta disegnata dal pilota mostra tutto il suo disappunto verso tale decisione. La notizia è reale e certificata dal sito web Flightradar, che indica come l’aereo abbia tentato per due volte l’atterraggio su Catania.

Inutile dire che l’immagine è diventata virale sui social. Tanti anche i commenti riguardo la decisione di dirottare il volo: c’è chi ipotizza che possa essere dipesa dai problemi derivanti dall’incendio occorso all’aeroporto di Catania e chi invece cita un forte vento che avrebbe impedito l’atterraggio in sicurezza dell’aereo. Rimane la bizzarra reazione del pilota che, una volta giunto a Malta, aveva terminato le proprie ore di volo. Una volta risolti i problemi a Catania, è stato autorizzato a riportare il velivolo in Sicilia, ma senza passeggeri a bordo, rimasti a Malta.