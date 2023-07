Catanzaro: Veraldi propone nuova ordinanza per divieto di palloncini in volo

MeteoWeb

Il consigliere comunale di Catanzaro e capogruppo di Riformisti Avanti, Stefano Veraldi, ha avanzato la proposta all’amministrazione comunale di porre un freno, se non proprio uno stop, all’uso dei palloncini gonfiati ad elio e lanciati in aria, così come avviene in altre città di Italia. “Tale provvedimento potrà ridurre molto il danno ambientale che questi oggetti procurano una volta che ricadono dopo essere scoppiati – spiega Veraldi.

Ad oggi i palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per animali come tartarughe, uccelli marini e pesci. Gli esperti ritengono che i pezzi di palloncino costituiscano l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate e del pescato che purtroppo va a finire sulle nostre tavole. Un simile provvedimento possiede un altissimo valore simbolico – ha dichiarato Veraldi, perché il palloncino deteriorato contribuisce all’eccesso di microplastiche nei mari.

Veraldi ha aggiunto: “Un nuovo obiettivo che dovremo raggiungere in tema di ambiente spero anche grazie alla sensibilità del sindaco Nicola Fiorita e mi auguro, anche da parte dell’assessore al ramo: Catanzaro si aggiungerebbe ai tanti altri comuni della Calabria nell’emissione dell’ordinanza contro il volo dei palloncini. Un’ordinanza che vieta l’utilizzo e il lancio dei palloncini, nastri colorati e similari alle feste e nei momenti di aggregazione. Tale provvedimento potrà ridurre molto il danno ambientale che questi oggetti procurano una volta che ricadono dopo essere scoppiati“. I bambini potranno avere il loro palloncino colorato, purché sia ancorato ad un supporto.