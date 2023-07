ChatGPT migliora la produttività degli scrittori meno competenti

MeteoWeb

In un articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature si esamina come ChatGPT possa aiutare le persone a svolgere compiti di scrittura più velocemente e meglio. Lo strumento di intelligenza artificiale (AI) è particolarmente utile per coloro che hanno abilità di scrittura relativamente deboli, ed è in grado di aumentare le loro prestazioni a livelli più vicini ai soggetti più competenti. I risultati sollevano domande sul fatto che ChatGPT e strumenti simili possano andare a discapito del lavoro umano. Ma i risultati suggeriscono anche possibili benefici sociali, come suggeriscono gli autori dello studio.

“Questo potrebbe potenzialmente significare che, nel lungo periodo, potremmo vedere riduzioni della disuguaglianza dovute alle prestazioni dei gruppi di abilità,” haa dichiarato Whitney Zhang, uno studente di dottorato in economia presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge, e un co-autore dello studio.

I benefici di ChatGPT sulla capacità di scrittura

Quando ChatGPT è stato lanciato nel novembre 2022, c’era una diffusa speculazione su come lo strumento – che è in grado di generare un testo fluente quando gli è richiesto – avrebbe influenzato il mercato del lavoro, ha aggiunto Zhang che con il suo collega Shakked Noy, anch’egli studente di dottorato in economia al MIT, progettato un esperimento per capire l’effetto del chatbot sulla produttività dei lavoratori. I risultati sono stati pubblicati su Science. I ricercatori hanno reclutato 453 professionisti universitari istruiti, tra cui studenti di marketing, scrittori e manager, e hanno richiesto loro di scrivere comunicati stampa, brevi rapporti, piani di analisi e altri testi.

Dopo aver completato un incarico iniziale, circa la metà dei partecipanti è stato incaricato di registrarsi a ChatGPT e usarlo per generare un secondo pezzo di testo se hanno trovato utile. Il gruppo che ha interagito con il chatbot ha terminato il secondo compito significativamente più velocemente: in 16 minuti in media, rispetto ad una media di 27 minuti per il gruppo che non ha avuto accesso al ChatGPT.

La migliore qualità dei compiti scritti

L’aumento della qualità è stato maggiore per i partecipanti che hanno ricevuto un punteggio basso sul loro primo compito. Il loro punteggio è aumentato di 1-2 punti con l’accesso chatbot, mentre quelli che inizialmente hanno ricevuto punteggi più alti li hanno mantenuti dopo l’introduzione della ChatGPT. Il tempo per completare il secondo compito è sceso se i partecipanti avevano punteggi alti o bassi sul primo compito.

“Ha quasi un effetto di democratizzazione”, ha dichiarato l’economista Robert Seamans alla Stern School of Business della New York University, a New York City, che non era coinvolto nella ricerca. “I lavoratori meno esperti sono quelli che ne trarrebbero maggiori benefici.”