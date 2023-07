Cile, la societa’ mineraria Antofagasta abbassa le stime di produzione del rame

MeteoWeb

L’impresa mineraria cilena Antofagasta ha abbassato le sue previsioni di produzione di rame per il 2023, che erano tra 670.000 e 710.000 tonnellate, a un minimo di 640.000 e un massimo di 670.000 tonnellate, a causa della siccita’ che colpisce il Paese. Lo riferisce il quotidiano “America Economia”, ricordando che l’acqua e’ essenziale nel processo di estrazione e lavorazione del metallo.

La societa’ – che sfrutta quattro miniere in Cile – ha prodotto 295.500 tonnellate di rame nella prima meta’ dell’anno, un dieci per cento in piu’ rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie alla crescita della produzione nella miniera Los Pelambres, dove un impianto di desalinizzazione – la cui costruzione era in ritardo- dovrebbe essere finalizzato nella seconda meta’ dell’anno.