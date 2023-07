Cina: l’aeroporto di Wuhan riprende i voli internazionali dopo il Covid

MeteoWeb

L’aeroporto di Wuhan, in Cina, ha ripreso a operare voli internazionali dopo esser stato l’epicentro della pandemia di COVID-19. Il primo volo decollato per Tokyo. A luglio, torneranno anche i voli per Dubai, mentre ad agosto saranno operative 12 tratte internazionali e regionali, incluse Londra, Sydney, Parigi, Yangon e Phuket. Questo segna un passo importante per la ripresa del settore del trasporto aereo internazionale in Cina