La Cina si prepara a “disastri naturali multipli” e meteo estremo a luglio

Le autorità cinesi hanno lanciato l’allarme, prevedendo condizioni meteo estreme e “disastri naturali multipli” nel mese in corso, poiché le forti piogge in alcune parti del Paese hanno portato all’evacuazione di migliaia di persone. Ieri è stata diramata un’allerta per i disastri provocati dalla pioggia in vaste aree della Cina centrale e sud-occidentale, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Le autorità meteorologiche hanno avvertito che il Paese dovrà affrontare “molteplici disastri naturali a luglio, tra cui inondazioni, condizioni meteorologiche avverse, tifoni e temperature elevate,” ha affermato Xinhua.

Decine di case e strade sono state danneggiate nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, durante le piogge torrenziali del fine settimana, ha riferito il quotidiano Chongqing Daily. Più di 10mila persone nella provincia centrale di Hunan sono state evacuate a causa delle inondazioni della scorsa settimana che hanno danneggiato più di 2.000 case.

Le inondazioni hanno coinciso con ondate di caldo record in altre parti della Cina: il Centro meteorologico nazionale del Paese ha avvertito i residenti di Pechino e in una dozzina di altre regioni di rimanere in casa a causa di temperature superiori a +35°C.