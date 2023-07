Cina: piano preliminare che porterà gli astronauti sulla luna entro il 2030

MeteoWeb

Zhang Hailian, vice ingegnere capo della China Manned Space Agency (CMSA), ha rivelato il piano preliminare in un vertice aerospaziale nella città di Wuhan mercoledì scorso. La missione, che dovrebbe svolgersi entro il 2030, fa parte di un progetto per stabilire una stazione di ricerca lunare. Due veicoli di lancio invieranno un lander sulla superficie della luna e un veicolo spaziale con equipaggio nell’orbita lunare. Dopo l’attracco, gli astronauti cinesi a bordo del veicolo spaziale entreranno nel lander, che verrà utilizzato per scendere sulla superficie lunare.

Mentre saranno sulla luna, raccoglieranno campioni e effettueranno “esplorazioni scientifiche“, prima di ripartire sul lander e riunirsi con il veicolo spaziale in attesa in orbita – che li porterà a casa sulla Terra. Per prepararsi alla missione, i ricercatori cinesi sono impegnati a sviluppare tutte le attrezzature necessarie, tra cui tute lunari, rover lunari con equipaggio, astronavi con equipaggio e lander lunari, riferisce l’agenzia stampa statale Xinhua. Non vi sono al momento informazioni su quanti astronauti la Cina prevede di inviare in questa missione.

Il nuovo piano della Cina per inviare gli astronauti sulla Luna entro il 2030

Già nel 2013, la Cina ha fatto atterrare con successo un rover sulla luna. All’epoca, il leader cinese Xi Jinping disse che “il sogno spaziale fa parte del sogno di rendere la Cina più forte“. Sotto Xi, infatti, il gigante asiatico ha speso miliardi per il suo ambizioso programma spaziale: circa 5,8 miliardi di dollari nel 2019 secondo la società di consulenza Euroconsult, anche se non ci sono dati pubblici ufficiali. La Cina ha anche trascorso gli ultimi anni a costruire la propria stazione spaziale Tiangong, che è stata completata a novembre.

La stazione è il secondo avamposto orbitale operativo, insieme alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da cui gli astronauti cinesi sono stati a lungo esclusi a causa delle obiezioni politiche e delle restrizioni legislative degli USA. Ma la ISS dovrebbe terminare le operazioni nel 2030, il che potrebbe lasciare Tiangong l’unico avamposto.

I dettagli della missione lunare

Le attrezzature necessarie

Gli investimenti della Cina nel recente passato

