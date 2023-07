La Cina svela il treno più veloce del mondo: può raggiungere i 450km/h | VIDEO

MeteoWeb

China Railway ha dichiarato di aver completato con successo i test delle prestazioni di nuovi componenti ad alta tecnologia fondamentali per i treni ad alta velocità CR450 a velocità superiori a 400km/h, che si dice siano i più veloci al mondo, segnando un’altra pietra miliare nella tecnologia ferroviaria ad alta velocità leader mondiale della Cina. Lo riporta il Global Times. Nel tentativo di accelerare lo sviluppo di una nuova generazione di treni ad alta velocità che siano più veloci, più sicuri, più rispettosi dell’ambiente, efficienti dal punto di vista energetico e intelligenti, China Railway ha condotto test lungo una sezione della ferrovia da Fuqing a Qianzhou nella provincia di Fujian, nella Cina orientale.

Nelle scorse settimane, il treno di prova ha percorso con successo il ponte sul mare della baia di Meizhou a una velocità di 453km/h. Poi, il treno di prova ha operato nel tunnel di Haiwei a una velocità di 420km/h.

I nuovi componenti tecnologici sono stati sottoposti a efficaci test prestazionali, dimostrando prestazioni eccellenti su vari indicatori. Questo risultato segna una pietra miliare significativa nello sviluppo del treno ad alta velocità CR450, ponendo solide basi per l’implementazione del CR450 Technology Innovation Project, ha affermato China Railway.

Il treno CR450

CR450 rappresenta un treno progettato con una velocità operativa di 400km/h. Attualmente, la velocità operativa massima dei treni ad alta velocità in Cina è di 350km/h, che è anche la velocità operativa ferroviaria ad alta velocità più elevata al mondo. Le velocità operative più elevate per i treni ad alta velocità in Giappone e Francia sono fissate a 320km/h.

Ad una velocità di 400km/h, il treno accorcerebbe il viaggio da Pechino a Shanghai a 2,5 ore. A una tale velocità, il viaggio da New York a Washington D.C. negli Stati Uniti – che richiede dalle tre alle quattro ore in auto o in treno – potrebbe ridursi a poco meno di 55 minuti.

A differenza degli aumenti di velocità verificatisi tra il 1997 e il 2007, quando la Cina stava ancora cercando di raggiungere i leader mondiali, gli aumenti di velocità più recenti, incluso l’attuale progetto CR450, hanno contribuito a mantenere il vantaggio della Cina nella gestione dei treni più veloci del mondo, ha detto al Global Times Sun Zhang, esperto di ferrovie della Shanghai Tongji University. Sun ha ricordato che il sesto aumento di velocità è avvenuto il 18 aprile 2007, quando la Cina ha aumentato la velocità dei suoi treni nazionali da 160km/h a 200km/h. Dopo che la Cina ha messo in funzione i suoi treni ad alta velocità nel 2008, il Paese ha preso rapidamente il comando del settore, con treni che viaggiano a una velocità di 350km/h.

Dopo aver raggiunto una certa velocità, qualsiasi ulteriore aumento di velocità non sarà un compito facile, ha affermato Sun, osservando che aggiungendo 50km/h, il CR450 rappresenterà un altro salto di qualità e una pietra miliare nello sviluppo dell’alta velocità cinese.