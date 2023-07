Cingolani: “Una parte del Pnrr sull’ambiente va abbastanza bene”

MeteoWeb

Nel Pnrr “ci sono quasi 60 miliardi di interventi per i prossimi anni sull’area dell’ecologia e recupero delle condizioni ambientali. È un progetto enorme e molto complesso da sviluppare, ma quella parte sta andando abbastanza bene”. Lo dice l’Ad di Leonardo e ex ministro della Transizione ecologica Stefano Cingolani, protagonista con il suo saggio ‘Riscrivere il futuro’ (Solferino) di un incontro al Libro Possibile, il festival letterario, sostenuto da Pirelli, a Polignano a mare dal 5 all’8 luglio e a Vieste dal 18 al 22.

Per un cambiamento concreto “ci vogliono decenni e tanta serietà, adesso – aggiunge – se non si lavora bene su queste questioni, la situazione diventa catastrofica a livello globale”. Cingolani crede “che alla fine si riusciranno a trovare le soluzioni, l’importante è diffidare da chi ne dà di troppo semplici e pronte all’uso. Ma anche da chi dice che il cambiamento climatico non esiste. Bisogna lavorare come dei matti, questa è la verità”. Molto fa “anche il fatto di sensibilizzare le masse. Sono argomenti complessi, perché purtroppo la transizione ecologica è legata anche a una transizione di tipo sociale. Ci sarebbero delle soluzioni drastiche che potrebbero accelerare la soluzione del problema ma creando danni sociali enormi. Bisogna riuscire a bilanciare la parte dell’impatto sociale con la parte di impatto ambientale”.

È un problema a livello mondiale “e ricordate che il Paese Italia è uno dei più virtuosi ambientalmente. Noi produciamo meno dell’1% della CO2 planetaria e se migliorassimo del 30% andremmo dall’1% allo 0.7%. Dopodiché la Cina se fa quello che vuole, con uno starnuto compensa il nostro grande sacrificio. L’Italia è un Paese guida”. Purtroppo a livello globale “dopo la guerra non vedo segnali sostanziali di cambiamento. Speriamo che il conflitto per mille motivi finisca al più presto. Ma la pace va difesa, che sia chiaro. Anche lì che non esca fuori la soluzione semplificata, con qualcuno che occupi spazi degli altri. Non ci possono essere scorciatoie”.