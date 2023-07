Clean Air Act: il dirigente di Fiat Chrysler si dichiara colpevole di violazione

MeteoWeb

Il dirigente di Fiat Chrysler Automobiles Emanuele Palma si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per violazione del Clean Air Act. Secondo i funzionari del Dipartimento di Giustizia, Palma e altri avrebbero utilizzato i cosiddetti “dispositivi di manipolazione del software” per ridurre le emissioni dei veicoli durante i test sui veicoli diesel Jeep Grand Cherokee e Ram 1500, e hanno nascosto l’utilizzo dei dispositivi all’EPA.

“Gli alti funzionari automobilistici di FCA US, incluso il signor Palma, hanno cospirato per eludere gli standard di inquinamento e ottenere le certificazioni EPA per centinaia di migliaia di SUV e camioncini” ha dichiarato in una nota l’assistente procuratore generale Todd Kim. Secondo il Dipartimento di Giustizia, i dirigenti automobilistici hanno sviluppato e appositamente calibrato i motori diesel FCA per emettere meno ossido di azoto durante i cicli di prova rispetto alla guida nel mondo reale. L’omissione di tali informazioni dalle domande di FCA per i certificati di conformità dell’EPA ha consentito che i veicoli ottenessero l’approvazione alla vendita ai sensi del Clean Air Act. La sentenza del tribunale federale è prevista per il 17 ottobre a Detroit.