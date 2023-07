Clima, alla Cop28 l’impegno per le rinnovabili ed efficienza energetica

MeteoWeb

Alla Cop28, la conferenza mondiale sul clima in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre, “concordiamo di promuovere l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica”. Lo scrivono i capi di Stato e di governo dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi dell’America latina e dei Caraibi, nella dichiarazione congiunta di fine vertice Ue-Celac. Come formato Ue-Celac “collaboreremo anche per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico e del degrado ambientale, secondo il principio di equità e responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali”. Lo scrivono i capi di Stato e di governo dei Paesi Ue e Celac (America latina e Caraibi), nella dichiarazione congiunta di fine vertice.

“Ci impegniamo a guidare un cambiamento di trasformazione verso un’economia sostenibile e a riformare ed eliminare progressivamente i sussidi dannosi per l’ambiente”. I capi di Stato e di governo dei Paesi Ue e Celac (America latina e Caraibi) ribadiscono “ il forte impegno congiunto di affrontare con ambizione il cambiamento climatico rafforzando la piena ed effettiva attuazione dell’Accordo di Parigi”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta di fine lavori del vertice Ue-Celac.

Entrato in vigore il 4 novembre 2016, l’accordo di Parigi impegna i governi dei Paesi firmatari, tra le altre cose, a mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C in più rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C.