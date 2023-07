Clima, Berlino a Varsavia: “Stop sostanze inquinanti nel fiume Oder”

MeteoWeb

Il governo tedesco ha accusato la Polonia di non aver fermato lo scarico di sostanze inquinanti che hanno contribuito alla morte di centinaia di tonnellate di pesci nel fiume Oder, che scorre lungo il confine tra i due Paesi. La massiccia moria di pesci della scorsa estate ha causato attriti tra Varsavia e Berlino. L’evento sembra essere legato agli scarichi chimici sul tratto polacco del fiume che ha portato alla crescita delle alghe dorate, mortali per la fauna ittica. Il gruppo ambientalista Greenpeace ha affermato che le acque reflue delle miniere di carbone della Polonia sono molto probabilmente responsabili del disastro ambientale.

“Vediamo segni crescenti che i sali (industriali) continuano ad essere scaricati nell’Oder. Non c’è stata alcuna reazione da parte polacca per limitare lo scarico”, ha detto il portavoce del ministero dell’Ambiente tedesco Christopher Stolzenberg. Il portavoce ha detto che una simile moria potrebbe ripetersi quest’estate, aggiungendo che i livelli dell’acqua e le alte temperature hanno contribuito alla produzione di alghe dorate. “Dobbiamo vedere cosa accadrà nelle prossime settimane e mesi”, ha detto Stolzenberg ai giornalisti a Berlino. I funzionari tedeschi hanno contattato le loro controparti polacche “a tutti i livelli” per sensibilizzare sul rischio di un’altra catastrofe ambientale, ha affermato ancora il portavoce.

“Non può essere nell’interesse di nessuno avere un secondo disastro del genere. Al momento i segnali non sono buoni, e alla fine, che possa accadere di nuovo è una questione di tempo e anche di circostanze…”, ha aggiunto Stolzenberg. Aleksander Brzozka, portavoce del ministero polacco del Clima e dell’Ambiente, ha dichiarato in un messaggio che il governo di Varsavia è “in costante contatto con la parte tedesca e vengono scambiate informazioni su base corrente”.