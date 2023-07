Clima, Biden: “Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale”

MeteoWeb

Il cambiamento climatico è una “minaccia esistenziale”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe BIDEN, annunciando nuove misure per combattere le condizioni di caldo sempre più estreme. “Non credo che qualcuno possa più negare l’impatto del cambiamento climatico”, ha aggiunto BIDEN, aggiungendo che “non conosco nessuno che creda onestamente che il cambiamento climatico non sia un problema serio”.

Il caldo estremo costa agli Stati Uniti 100 miliardi di dollari l’anno. Lo afferma Joe Biden annunciando nuove misure per combattere le temperature elevate. Gli Usa sono in una morsa di calore con 170 milioni di americani in allerta