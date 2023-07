Clima, Musumeci: “Occorre una seria riflessione sugli eventi estremi degli ultimi anni”

MeteoWeb

“Il riproporsi di eventi calamitosi di una certa entità negli ultimi 10 anni impone al Governo una seria riflessione. La stessa presidente del Consiglio ieri ha dichiarato che la messa in sicurezza del Paese dal punto di vista idrogeologico costituisce una priorità irrinunciabile”. Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

“Non si esclude che ci siano incendi dolosi”, tra quelli scoppiati negli ultimi giorni. “Indagano magistratura e forze dell’ordine. Non sarebbe una novità; da diverso tempo in molte regioni gli incendi sono determinati dalla criminalità locale spesso per fini speculativi su quei territori attraversati dalle fiamme”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, dopo il Consiglio dei ministri.

“Ci sono sempre meno Canadair in giro proprio per la limitata produzione. L’Italia si è candidata ad acquistarne alcuni ma dovrà aspettare ancora 4-5 anni: a fronte di questa paradossale situazione che abbiamo scoperto al momento del nostro insediamento si sta lavorando per trovare una soluzione alternativa assieme ad altri Stati membri perché il problema non è solo italiano. È assurdo che l’Ue non abbia una flotta di velivoli antincedio degna di questo nome. Anche in Italia speriamo di poter trovare una o più aziende in condizioni produrre velivoli leggeri che possano accumulare acqua da laghetti o dalla superficie del mare come avviene ancora oggi”. Così il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, in conferenza stampa dopo il Cdm.

“Sono state 35 le richieste di concorso aereo nella giornata di ieri: 15 in Sicilia, 13 in Calabria, 4 in Sardegna, 3 in Puglia, 1 in Abruzzo. Tutte le richieste possibili sono state soddisfatte, in Sicilia a causa delle forti correnti d’aria la flotta aerea regionale non ha potuto effettuare alcun interventi ieri e questo ha reso in parte più complicate le operazioni di spegnimento. La regione Puglia non si è dotata di una flotta aerea regionale per cui gli interventi devono essere fatti da una flotta aerea di Stato”, ha aggiunto Musumeci.

“La ministra Santanchè ha presentato una proposta stasera in Cdm per i turisti che si sono recati in Sicilia in un momento difficile. Ha messo a disposizione 10 milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei ed eventuali prenotazioni alberghiere per quei turisti privi di ogni copertura”. Lo dice il ministro della Protezione civile e delle politiche del Mare, Nello Musumeci, al termine del Cdm di stasera. “La misura vale dal giorno in cui è andato in tilt l’aeroporto di Catania”, aggiunge.