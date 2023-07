Clima, Pichetto: “Il governo lavora a incentivi assicurativi contro le calamità”

MeteoWeb

“Il governo è impegnato ad elaborare misure per incentivare le imprese e le famiglie ad assicurarsi contro le calamità, per superare la diffidenza di imprese e famiglie ad assicurarsi, un’azione che dovrà intervenire anche sui costi associati relativi ai premi”. Lo dice il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo all’Assemblea di Utilitalia, oggi a Roma.

“Un ruolo importante di sostegno può essere offerto dal settore assicurativo, ma c’è ancora molto da fare – osserva Pichetto – se l’Italia è un Paese particolarmente esposto alle calamità è però anche tra quelli che si proteggono meno con polizze. Manca dunque una cultura assicurativa, secondo dati recenti del riassicuratore Swiss Re Italia da noi non è coperto dalle polizze ben l’87% delle perdite dovute a catastrofi naturali. Una valutazione condivisa anche da Ivass, che recentemente ha segnalato come l’Italia resti, assieme alla Grecia, il Paese europeo con il più alto gap di protezione assicurativa in materia di catastrofi naturali, e come nel nostro Paese la sottoassicurazione sia evidente. Insomma, molto c’è da fare”.