Clima, Sinkevicius (Ue): “lascio G20 deluso, abbiamo fallito”

Il commissario europeo all’Ambiente, Virginijus Sinkevicius, che ha lasciato il G20 Clima in India ha scritto in un post su Twitter: “Lascio Chennai deluso. Ci è stato chiesto di fare scelte coraggiose sul cambiamento climatico, mostrare coraggio, impegno e leadership. Ma noi, collettivamente, non siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. La Cop 28 avrà l’opportunità di puntare più in alto rispetto a qualsiasi altra Cop del passato. Ci aspettiamo solidarietà globale“.